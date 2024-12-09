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Politika

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Diyalog halindeyiz

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye ile Suriye'deki durum hakkında diyalog halinde olduğunu belirtti.

IHA9 Aralık 2024 Pazartesi 14:42 - Güncelleme:
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Diyalog halindeyiz
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesine ilişkin Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini ve konuyla ilgili Türkiye ile diyalog halinde olduklarını söyledi. Peskov, "Şu anda Suriye'de istikrarsızlıkla ilgili çok zor bir dönemden geçiliyor ve elbette tüm bölge ülkeleriyle diyaloğun sürdürülmesi çok önemli. Bunu kararlılıkla yapma niyetindeyiz" dedi.

"ASTANA FORMATI GÜNCELLİĞİNİ KAYBETTİ"

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Rusya, Türkiye ve İran arasında oluşturulan "Astana Formatı" görüşmelerinin güncelliğini yitirip yitirmediği sorusuna da yanıt veren Peskov, "Bu formatın amacı ortadan kalkmıştır. Ancak bu ülkede siyasi istişare mekanizması hala mevcuttur ve bu istişareler şu veya bu sebeplerle devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ SIĞINMA KARARINI PUTİN ALDI"

Suriye rejiminin devrik lideri Beşar Esad'a Rusya'da sığınma hakkının tanınmasına ilişkin konuşan Peskov, "Elbette bu tür kararlar devlet başkanının onayı olmadan alınmaz. Bu Putin'in kararı" dedi. Esad'a sığınma hakkı verilmesine ilişkin resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Hayır bunu yapmaya gerek yok" şeklinde konuştu.

  • Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov
  • suriye
  • esed rejimi

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