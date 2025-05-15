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Politika

Rusya'nın müzakere iddiasına Türkiye'den jet cevap: Söz konusu değil

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova müzakerelerin, Türk tarafının girişimiyle günün ikinci yarısına ertelendiğini söyledi. Rusya'nın iddiasını yalanlayan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 'Teknik düzeydeki bir Rus heyeti ile ABD'li yetkililer İstanbul'da. Saatlendirilmiş bir görüşme yok, bu bakımdan bir erteleme söz konusu değil' açıklamasında bulundu.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
Rusya'nın müzakere iddiasına Türkiye'den jet cevap: Söz konusu değil
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Zelenski'yi taşıyan uçak, 12.14'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, havalimanında NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Antalya'da bulunan ve bu sabah Ankara'ya gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve yetkililer tarafından karşılandı.

KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.

Erdoğan'ın, Zelenskiy ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki son gelişmelerin tüm veçheleriyle ele alınması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulaması öngörülüyor.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY'NİN TÜRKİYE ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ziyaretine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyarete ilişkin şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır. Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır. Görüşmelerde ayrıca ikili gündemimizde öne çıkan konulara ilişkin fikir teatisinde bulunulacaktır."

KREMLİN, PUTİN'İN İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELERE KATILMAYACAĞINI BİLDİRDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CNN'e açıklamada bulundu.

Putin'in İstanbul'da Ukrayna ile gerçekleşmesi beklenen müzakerelere katılma ihtimalinin bulunup bulunmadığına yönelik soruyu Peskov, "Hayır." diye yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da müzakerelerin, Türk tarafının girişimiyle günün ikinci yarısına ertelendiğini söyledi.

ALMANYA, RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN'İN MÜZAKERE MASASINA OTURMASINI İSTEDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ukrayna'nın müzakereye hazır olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek "Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenski, ülkede (Türkiye'de) ve müzakereye hazır. Boş kalan tek sandalye Rus sandalyesidir." diye konuştu.

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