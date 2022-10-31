AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantı'sı sonrası açıklamalarda bulundu.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından konu başlıkları:

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN SİYASİ PROJELER

- Ülkemizi hedef alan bir takım siyasi projeler vardır. Bunların kimisi açıkça adı koyulmuştur, kimisi gizli bir şekilde yürürlükte olmuştur.

- Bölgesel vesayete Türkiye Cumhuriyeti asla müsaade etmeyecektir.

- Türkiye Cumhuriyeti bütün uluslararası ve bölgesel olayların merkezindeki kilit ülke konumundadır.

SOLİNGEN'İN SİMGE İSMİ MEVLÜDE GENÇ'İN VEFATI

- AK Parti heyeti, Mevlide Genç'in cenazesine katılacak.

- Mevlide hanımı son yolculuğunda selamlamak kadar, bu acıya yol açan faşist katillerin yaşadığı ekosisteme de güçlü bir tavır almak gerekir.

TOGG'UN BANTTAN İNMESİ

- Sevinemeyenler, çirkin eleştiriler var. Bu travmatik. Gelişmeye sevinemeyenleri travmalarıyla baş başa bırakalım.

TERÖRLE MÜCADELE

- Terörle mücadelemiz, dünyada olan en meşru mücadelelerden biridir.

- Etrafımızdaki terör, sadece fiziki ve biyolojik varlığı ile olan örgütsel bir yapıdan ibaret değildir. Terörün bir ekosistemi ve siyasi projesi vardır.

- Sınırın ötesinde olan silahlı kuvvetlerimizin verdiği mücadele, terörün bu ülkeden sökülüp atılması konusunda ne kadar üst düzey bir noktaya geldiğimizi gösteriyor.

TSK'YA KİMYASAL SİLAH İFTİRASI

- Türk Silahlı Kuvvetlerine kimyasal silah kullanıyor diye iftira atılmasıdır, bunun yegâne kaynağı terör örgütüdür.

- Netice itibarıyla pek çok doktor arkadaşımız, hekimlerin oluşturduğu pek çok birlik TTB'nin açıklamasını reddetti.

- Bu alanın çoğulcu bir şekilde düzenlenmesi. Bu düzenlemeleri oraların demokratikleşmesi ve çoğullaşması için göstereceğiz. Geçmişte terör yolu olarak nitelendirilen bugün Kültür Yolu olarak nitelendirilmesi nereden nereye gelindiği bakımından önemlidir.

- MİT'in yaptığı operasyonlar burada ne kadar büyük sonuçlar aldığını göstermektedir.



TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

- Rusya, "Tahıl Koridoru" anlaşmasını askıya aldığını söylüyor, bundan büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Arzu ediyoruz ki tekrar bu anlaşma işlerlik kazansın.

YUNANİSTAN'IN GÖÇMENLERE YÖNELİK POLİTİKASI

- Yunanistan'ın Ege'de işlediği insanlık suçları bitmek bilmiyor. Bütün bunlar Avrupa'nın gözü önünde gerçekleşiyor, bu gerçekten utanç vericidir.

- Yunanistan'ın Ege'de işlediği insanlık suçları bitmek bilmiyor. Son rakamlara baktığımız da 2020, 2021, 2022'de Yunanistan'ın 1671 vakada 46 bin kişiyi geri ittiği görülmüştür. Bütün bunlar Avrupa'nın bilgisi dahilinde gerçekleşiyor. Bu gerçekten utanç vericidir.

- Sistematik bir şekilde şehitliklerimize köpek maması atılarak, köpeklerin oraya yoğunlaşması ve bu şekilde şehitliklerimizin zarar görmesi bakımında sinsi planlar uyguluyorlar.

- Orta Doğu'da DEAŞ'ın yaptığından Yunanistan'ın ne farkı var. Avrupa'nın ortasında tarih eser yok etmek gibisinden bir barbarlık kabul edilemez.

CHP'LİLERİN MAHKEME BASKINI

- Mahkeme basmanın Meclis'i basmaktan farkı yok. Bu milletvekilleri empati yapsınlar, kendileri Meclis kürsüsünde konuşurken birileri tarafından kürsünün basıldığını düşünsünler.

- Ama böyle hakimlere dönük hakaret ederek bir tavır ortaya koyulması son derece adapsız, barbar bir davranış olmuştur. Bu konuyu Meclis'in de değerlendirmesi gerekir.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK ÇIKMAZI

- Zaten biz bekliyoruz. Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etsin cumhurbaşkanımızın karşısına çıksın. Bir kere cumhurbaşkanımızın böyle bir şey için harcayacak vakti yok.

- Bugün sosyal medyada bir video var. TOGG fabrikası bile yok ilan ediyorlar diye. Açıldı fabrika. Sayın Kılıçdaroğlu'na İngiltere'ye gidiyormuş.

- Seçimler Türkiye'de yapılacak. Londra'da, Washington'da yapılmayacak. Bu "Karşıma çıksınlar" cümleleri için de aynısı kendisine söylenebilir.