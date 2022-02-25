Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası ABD'den 'Türkiye' açıklaması

25 Şubat 2022 Cuma 07:57 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 07:57

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Rusya'nın Ukrayna işgali konusunda NTV'ye açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "NATO'nun önemi ortaya çıktı. Ukrayna için 5. madde işleseydi bunlar yaşanmazdı." dedi.

Türkiye'nin NATO için de önemine vurgu yapan Flake, "Rusya'nın sebepsiz ve haksız saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'e yöneltilen sorular ve cevapları şu şekilde;

Ukrayna'daki mevcut durumu sormak istiyorum. Rusya yönetimine, Ukrayna'ya ve Türkiye'ye mesajınız nedir?

Başkan Biden, bunun Rus ordusu tarafından gerçekleştirilmiş haksız ve sebepsiz bir saldırı olduğunu net biçimde ifade etti ve en güçlü şekilde kınanması gerekiyor. Kesinlikle kabul edilemez.

Türkiye'nin duruşu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk tekliflerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konudaki mesajınız nedir?

'TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi konusundaki çabalarını ve dostane gayretini büyük takdir ve memnuniyetle karşılıyoruz. Maalesef Putin diplomatik çözüm istemiyordu. Türkiye diplomatik çözüm taraftarıydı ancak böyle bir durum mümkün olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu durumun kabul edilemez olduğu" şeklindeki açıklamaları tamamen kusursuzdu. Türkiye NATO'nun değerli bir üyesidir ve taahhütlerine bağlılığını takdirle karşılıyoruz.

Son sorum NATO'nun 5. maddesi olacak. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

'NATO'NUN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI'

Türkiye NATO'nun kıymetli bir üyesi. En başından beri tüm NATO operasyonlarında yer aldı ve dünya sahnesinde de çok güçlü bir aktör. Bu çok açık. Türkiye'nin güçlü bir müttefik olarak NATO ittifakının bir parçası olması önemli. Ukrayna'nın saldırı altında olmasının sebebi NATO üyesi olmadıklarından 5. maddenin onlar için işlememesi.

Rusya ve Putin, Ukrayna'yı ele geçirip tekrar içine çekebileceğini düşünerek büyük bir hesap hatası yaptı. NATO üyesi olmanın ne kadar önemli olduğunu da bugün görüyoruz. Bu konuda Türkiye'nin duruşunu da büyük takdirle karşılıyoruz.