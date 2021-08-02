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Politika

Rusya'ya sığınmıştı! Eski Cumhurbaşkanı 16 yıl sonra ülkesine getirildi

Kırgızistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Askar Akayev'in 16 yıl sonra sığındığı Rusya'dan Kırgızistan'a getirildiği bildirildi.

AA2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:12 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:14
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Yerel basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, eski Cumhurbaşkanı Akayev'in, Milli Güvenlik Devlet Komitesinin çalışmaları sonucu Bişkek'e getirildiği belirtildi.

Akayev'in, Bişkek'teki Manas Uluslararası Havaalanı'ndan alınarak Milli Güvenlik Devlet Komitesi binasına götürüldüğü ve Kumtor altın madeni ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un iktidarı, Akayev'in iktidarı döneminde 1993'te Kanadalı Centerra Gold şirketinin kurduğu Kumtor altın madenine çevreye büyük zarar verdiği gerekçesiyle kayyum atamıştı.

Güvenlik güçleri, Kumtor altın madenine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Akayev hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Kırgızistan'ın bağımsızlığından sonra 15 yıl cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Akayev, 24 Mart 2005'teki halk ayaklanmasında ailesi ile ülkeyi terk ederek Rusya'ya sığınmıştı.

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