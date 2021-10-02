Başkan Erdoğan'ın S-400 açıklaması rahatsız etti! ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit

2 Ekim 2021 Cumartesi 08:24 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 08:49

ABD'den Türkiye'yi adeta tehdit edercesine yapılan açıklama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta başlarında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi ve savaş uçakları, potansiyel denizaltılar da dahil olmak üzere daha fazla askeri işbirliğini görüşmesinin ardından geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman gazetecilere Erdoğan'ın gezisi hakkında soru sorulduğunda, "Türkiye'yi her düzeyde ve her fırsatta S-400 sistemini elinde tutmamaya ve ilave Rus askeri teçhizatı satın almaktan kaçınmaya çağırdık" dedi.

İsviçre'yi ziyaret eden Sherman, "Türkiye'ye bu yönde hareket etmeleri halinde sonuçlarının ne olacağını açıklamaya devam edeceğiz." dedi.

Sherman, S-400'ün "NATO sistemleriyle uyumlu veya çalıştırılamaz" olduğunu yineledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE DEĞER VERİYORUZ"

Ancak Sherman, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile olan ilişkiye değer verdiğini vurguladı ve milyonlarca Suriyeli mülteciyi memnuniyetle karşıladığını ve Kabil'in uluslararası havaalanını restore etmeye yardım tekliflerini vurguladı.

"TÜRKİYE BAZEN BİR MEYDAN OKUMADIR"

Sherman, "Türkiye bazen bir meydan okumadır. ABD'yi zaman zaman bir meydan okuma olarak bulduklarına eminim. Ama onlar değerli bir NATO müttefiki." dedi.