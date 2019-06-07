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'S-400 alma diyenler, Türkiye'ye saldırma niyeti olanlardır'

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye’nin S-400 savunma sistemlerini almasına ilişkin, 'Türkiye'ye bu hava savunma sistemini alma diyenler, Türkiye'ye saldırma niyeti olanlardır diye düşünüyoruz, yorumluyoruz. Türkiye'nin kendi hava sahasını savunmak istemesinden kimin yüksünebileceğini merak ediyoruz.' dedi.

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Bülbül, beraberinde partisinin Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar'la Ferizli ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bülbül, Türkiye'nin sıcak gündeminde S-400 hava savunma sistemlerinin yer aldığını söyledi.

Hava savunma sisteminin ülke açısından acil ihtiyaç olduğunu ifade eden Bülbül, bu ihtiyacın giderilmesi için S-400'lerin alınması gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi hava sistemlerini üretmek için gereken çalışmaları hızlı bir şekilde yürüttüğünü dile getiren Bülbül, milli savunma sistemi kuruluncaya kadar ihtiyacı gidermek ve Türk hava sahasıyla toprakları koruma altına almak için S-400 alım sürecinin ilerletildiğini kaydetti.

Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerinin alınması konusunda içeriden ve dışarıdan gelen söylemlere değinen Bülbül, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye bu hava savunma sistemini alma diyenler, Türkiye'ye saldırma niyeti olanlardır diye düşünüyoruz, yorumluyoruz. Türkiye'nin kendi hava sahasını savunmak istemesinden kimin yüksünebileceğini merak ediyoruz. Bazı başka ülkeler Türkiye ile ilgili farklı hesapları olanlar söyleyebilirler ama bugün Türkiye kamuoyunda, siyasi partiler ve muhalefet partileri içerisinde bu hava savunma sisteminin alınmasını istemeyenleri anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunlar ya gaflet içerisindeler ya da bilinçli olarak bunları yapıyorlarsa da dış ülkelerle iş birliği içerisindeler demektir. Bugün Türkiye çok katmanlı farklı yönlerden tehditlerle karşı karşıya, burun burunadır. Bunların giderilmesi noktasında mücadele ederken kendi vatan topraklarımızı 82 milyon Türk milletini muhafaza etmek hakkıdır. Hem uluslararası haklardan hem de kendi hükümlülüklerinden doğan en tabii hakkıdır. Bunun engellenmesi çalışmaları hiçbir şekilde kabul edilemez, etmiyoruz."

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