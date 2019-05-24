S-400 konusunda geri adım yok

Kaynaklar, S-400 konusunun “tamamlanmış” bir anlaşma olmasına rağmen ısrar edilmesinin yanlışlığına işaret edildi. Türkiye’nin S-400 alımından vazgeçmesinin söz konusu olmayacağının ABD makamlarına iletildiği ve yapılan her açıklama karşısında da gereken cevabın verildiği vurgulandı.

SURİYE TAVRI NET

Suriye konusunda da Türkiye’nin, baştan bu yana savunduğu tezlerini savunmaya devam ettiği ve tutumunu sürdürdüğü ifade edilirken, hem güvenli bölge, hem de ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya dönük adımlar konularında müzakerelerin devamından yana olduğu kaydedildi. ABD ile Türkiye arasında birkaç noktada ihtilafın devam ettiğine işaret eden Hükümet yetkilileri, en temel ihtilaf konusunun Suriye’nin toprak bütünlüğü olduğuna dikkat çektiler. Sahada önemli sorunlar olduğuna işaret eden yetkililer, Türkiye’nin masada müzakereler, sahada mücadeleyle elde edilen kazanımların korunmasını istediklerine vurgu yaptılar. Suriye’de yaşanan çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan yükü başka hiçbir ülkenin üstlenmediğine işaret eden yetkililer, Türkiye’nin bu nedenle müzakere masasında kendi tezlerini hayata geçirmeye devam edeceğine dikkat çektiler.