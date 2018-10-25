S-400’ler 2019’da Türkiye’de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 füze savunma sistemine ilişkin, “Ekim 2019’dan itibaren kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya’ya eğitime gönderilecek” dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin kurulum aşaması ve ABD’nin F-35 savaş uçaklarını teslimine ilişkin açıklamada bulundu. Akar, S-400’ün savunma meselesi olduğunu belirterek, Türkiye’ye karşı ciddi şekilde tehdit altında olduğunu vurguladı. Bu tehditlerin engellenmesi için gayret gösterildiğini, bunun şartları olduğunu dile getiren Akar, bu şartların ortaya konulduğunu, çeşitli ülkelerle temasa geçildiğini ancak istenen cevapların alınamadığını anlattı. Akar, temasa geçilen ülkeler arasında ABD ile Fransa-İtalyan ortaklığı bulunduğunu hatırlattı.
RUSYA’DA EĞİTİM GÖRECEKLER
Rusya ile anlaşmanın imzalandığını, takvimin başladığını belirten Akar, “Ekim 2019’dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya’ya eğitime gönderilecek. Orada gerekli eğitimleri alacak, burada gelip görevlerinin başına geçecekler” dedi. Sistemin kurulacağı yerlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydeden Akar, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı yoğun bir şekilde hava ve füze tehditlerine karşı değerlendirme yaptı. Değerlendirme sonuçlarına göre sistemler uygun yerlere konuşlandırılacak. Sistem NATO sisteminden tamamen ayrı şekilde ve bağımsız kullanılacak. ABD’nin veya NATO’nun endişelerini yersiz buluyoruz. Burada hiçbir şekilde ABD veya NATO sistemlerine tacizin olmasına, herhangi bir rahatsızlık verilmesine de müsaade etmeyiz. ” diye konuştu.
BİLGİYİ ÜRETEN ÜLKEYİZ
Akar, “81 milyonun ve 780 bin kilometrekare vatan toprağının dışarıdan gelecek tehditlere karşı korunması için bu sistemi hayata geçireceğiz. Patriot ve SAMP/T için yapılan müracaatın cevabı hala bekleniyor. Burada biz artık her şeyi alan ülke değil, alıp bilgiyi üreten, imal edebilen bir ülke konumundayız. Bu nedenle anlaşmalarda bazı şartlarımız var. Bunu S-400 sağladığı için de biz S-400 ile bunu gerçekleştiriyoruz. Türkiye alıcı değil aynı zamanda üretici olacak.
4 PİLOTUMUZ ABD’DE
F-35 savaş uçaklarının teslimatının durdurulmasının söz konusu olmadığını belirten Akar: “Trump, ABD Savunma Bakanı’nın 90 gün içerisinde bir rapor hazırlamasını istedi. Süre 13 Kasım’da doluyor. Haziran’da iki F-35’i teslim aldık. Dört pilotumuz Amerika’da eğitime başladı. Astsubaylarımız bakım kurslarını sürdürüyor. F-35’lerin üsleneceği yer Malatya olacak. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Üç ve dördüncü uçaklar da önümüzdeki yıl mart ayında teslim edilecek. Bu süreç de devam ediyor.”
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