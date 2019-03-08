S-400’ler temmuzda Türkiye’ye geliyor

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Türkiye’deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400’ün uzaktan yakından bir alakası yok. S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz” dedi. Oktay, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin ABD’nin yaptırım tehdidi içeren açıklamalarını anımsatarak “İHA ve SİHA ile terörle mücadelede sınıf atlayan, milli muharip uçak için tarih veren, ağır taarruz helikopteri sözleşmesini imzalayan Türkiye için tehdit içerikli bu sözlerin bir anlamı var mı? Türk milleti, tehdit dilini asla kabul etmeyecek. Türkiye çıkarları neyse onun gereğini yapıyor S-400 ile alakalı, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor. Nereden çıktı bu S-400 veya Patriot ihtiyacı hatırlayın, Suriye’den, Türkiye’ye karşı fırlatılan füzeleri hatırlayın.

MİLLETLE ALAY ETMEKTİR

CHP ve İP arasında bir ittifakında bu iki partiden ibaret olmadığını belirten Oktay, şunları söyledi: Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde ‘evet, ittifak bundan ibarettir ve HDP de buradadır.’ denilebilecek, o cesareti gösterebilecek bir ittifak görmüyoruz karşıda. PKK’nın yoğun desteğini her türlü görüyorsunuz. Doğu’ya gidiyorsunuz bir tanesi çıkarmıyor, öbürüne gidiyorsunuz öbürü aday çıkarmıyor. Bu milletle alay etmektir, milletimiz kendisiyle alay edilmesine asla müsaade etmez. Bunun bedelini çok ağır ödetir. 31 Mart’ta da bunu göreceğiz zaten.