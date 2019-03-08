S-400’ler temmuzda Türkiye’ye geliyor
S-400 hava savunma sistemine ilişkin ABD’nin kullandığı tehdit diline, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay “İHA ve SİHA ile terörle mücadelede sınıf atlayan, milli muharip uçak için tarih veren, ağır taarruz helikopteri sözleşmesini imzalayan Türkiye için tehdit içerikli bu sözlerin bir anlamı var mı” sorusuyla tepki gösterdi.
Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Türkiye’deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400’ün uzaktan yakından bir alakası yok. S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz” dedi. Oktay, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin ABD’nin yaptırım tehdidi içeren açıklamalarını anımsatarak “İHA ve SİHA ile terörle mücadelede sınıf atlayan, milli muharip uçak için tarih veren, ağır taarruz helikopteri sözleşmesini imzalayan Türkiye için tehdit içerikli bu sözlerin bir anlamı var mı? Türk milleti, tehdit dilini asla kabul etmeyecek. Türkiye çıkarları neyse onun gereğini yapıyor S-400 ile alakalı, kendi kararını veriyor, kendi seçimini yapıyor. Nereden çıktı bu S-400 veya Patriot ihtiyacı hatırlayın, Suriye’den, Türkiye’ye karşı fırlatılan füzeleri hatırlayın.
MİLLETLE ALAY ETMEKTİR
CHP ve İP arasında bir ittifakında bu iki partiden ibaret olmadığını belirten Oktay, şunları söyledi: Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde ‘evet, ittifak bundan ibarettir ve HDP de buradadır.’ denilebilecek, o cesareti gösterebilecek bir ittifak görmüyoruz karşıda. PKK’nın yoğun desteğini her türlü görüyorsunuz. Doğu’ya gidiyorsunuz bir tanesi çıkarmıyor, öbürüne gidiyorsunuz öbürü aday çıkarmıyor. Bu milletle alay etmektir, milletimiz kendisiyle alay edilmesine asla müsaade etmez. Bunun bedelini çok ağır ödetir. 31 Mart’ta da bunu göreceğiz zaten.
e-Devlet'ten 7 bin hizmet
Oktay: İki ay içerisinde tüm illerde e-Devlet üzerinden elektrik, doğal gaz, su aboneliği ve fesih işlemleri yapılabilecek. Uygulama ile yaklaşık 7 bine yakın hizmet verilecek.
‘BİR GECE ANSIZIN GELİRİZ’
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin “Bugün girebilecek şekilde biz her zaman hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ olayı. Sınırlarımız boyunca Türkiye’ye karşı güvenlik tehdidi oluşturabilecek hiçbir faaliyete biz müsaade etmeyiz. ‘Eğer böyle bir şey olursa da bir gece ansızın geliriz’ diyoruz. Biz, bunu yapacağız. Münbiç’te de bunu yapacağız. Bu bizim hazırlık düzeyimizi ve kararlılığımızı gösterir. Hazırlık düzeyimiz askeri, siyasi anlamda dün de tamamdı, bugün de tamam” dedi.
DEAŞ İLE MÜCADELE
“DEAŞ’la mücadele eden tek ülke varsa Türkiye’dir” diyen Oktay, terör örgütü DEAŞ’la mücadele ettiği iddiasıyla ABD’nin terör örgütü PYD’ye verdiği silahların ABD’nin bölgeden çekilmesi sonrasında ne olacağı yönündeki soruya Oktay, şu yanıtı verdi: 23 bin tır ağır silahtan bahsediyoruz. Bunlar nereye gidiyor? Türkiye’ye karşı tehdit olmayacak mı bu silahlar? DEAŞ’la mücadele eden tek ülke varsa Türkiye’dir. Direkt girdik. Biz Fırat Kalkanı’nda kiminle mücadele ettik, El Bab’da kiminle mücadele ettik hatırlayın. Askerlerimiz hem yerde hem havada, kendi çocuklarımızı şehit verdiğimiz yerde DEAŞ’la mücadele ettik. Siyasi propagandasını yapmadık, doğrudan sahada mücadele ettik.
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