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Politika

Saadet Partisi 'Yuvarlak Masa'dan rahatsız! 'Gerekirse 3. ittifak olmalı'

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Sevim, parti tabanının CHP ile kurulan ittifaktan rahatsız olduğunu açıkladı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 14:48 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 14:48
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CHP öncülüğündeki 6'lı masada yer alan Saadet Partisi'ne parti içinden tepki geldi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Sevim, CHP ile yakınlaşmanın ardından tabanda oluşan rahatsızlığı dile getirdi.

Saadet Partisi GİK Üyesi Abdullah Sevim, katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın içinde yer alan partisini eleştirerek, üçüncü bir ittifakın Saadet Partisi öncülüğünde kurulması gerektiğini söyledi.

"SAADET PARTİSİ ÜÇÜNCÜ İTTİFAKI KURMALI"

Sevim, "Benim kanaatim, Genel İdare Kurulu'nda da defalarca söyledim. Saadet Partisi olarak ittifaka mecbursak üçüncü bir ittifakı bizim oluşturmamız lazım." dedi.

"TABAN CHP İLE GÖRÜNMEMİZDEN HOŞNUT DEĞİL"

"Bunun Saadet Partisi'nin geleceği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Sevim, parti tabanının Millet İttifakı'ndan ve CHP'den rahatsız olduğunu belirtti, "Bizim tabanımız, CHP ile bir görünmemizden, bir algılanmamızdan hoşnut değil. Bunu, bizim Saadet Partisi yöneticileri olarak görmemiz gerek" diye konuştu.

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