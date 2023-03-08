Saadet Partisi'nden HDP güzellemesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR"

Akşener, Altılı Masa-HDP ilişkisiyle ilgili şunları söyledi: CHP bizim olduğumuz masaya HDP'yi getiremez. HDP ile bakanlık, şu bu gibi alışveriş olması mümkün değil. CHP tabii ki HDP ile istediği gibi görüşebilir ama bize asla getiremez.

"ZİYARET ETMEMESİ BÜYÜK EKSİKLİK OLUR"

Akşener'in bu açıklamalarının ardından canlı yayına bağlanan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Akşener'in "CHP, HDP'yle görüşebilir ama masaya getiremez" açıklaması üzerine şunları söyledi: Kılıçdaroğlu, her kesimi, siyasi partileri, STK'ları ziyaret edecek. Bu siyasi partilerden birisi de HDP'dir. Elbette ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur. HDP'nin talep edeceği şeyler özgürlüktür refahtır. Bakanlık da talep edebilir. Sayın Kılıçdaroğlu karar verecektir.