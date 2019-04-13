Saadetliler ile Fatih Erbakancılar birbirlerine girdi

Davanın kazanılması sonucu önceki gün icra memurları, SP’nin kapısına dayandı. Haciz işlemlerinin başlatılmasıyla bina tahliye edildi. Binadan Necmettin Erbakan’ın portresinden seccadeye her şey taşındı. Olayın ardından Fatih Erbakan yanlıları ile SP’liler, birbirlerine sert eleştiriler yöneltti. Fatih Erbakan taraftarları Saadet Partisi’nin, İP, CHP ve HDP ile yakınlaşmasına dikkat çekerek “Saadet Partisi’ne bina mı yok. CHP’nin bodrum katı ya da HDP’nin çatı katında kalabilirler” yorumları yapıldı. SP’liler ise yaşanan icra işlemini unutmayacaklarını dile getirdi.