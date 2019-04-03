Saadet’ten AK Parti’ye kaybettirme stratejisi

AK Parti ve MHP cephesinde, bir yandan CHP ve İP’in kurduğu ittifakla birlikte hareket etmeyeceğini duyurup, diğer yandan da masada AK Parti’ye nasıl kaybettirileceği konusunda geliştirdiği oyunla stratejik davranan Saadet Partisi’nin etkisi sorgulanıyor. AK Parti ve MHP’de, seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmeler içinde, özellikle Saadet Partisi’nin (SP) rolü üzerinde duruluyor. SP’nin, özellikle Ankara, İstanbul gibi “bir oy”un dahi büyük önem taşıyacağı büyükşehirlerde aday çıkartarak, “AK Parti’den kopması muhtemel oylara adres olmayı ve kendi tabanından AK Parti’ye gidebilecek oyları engelleme” amacıyla hareket ettiğine dikkat çekiliyor.

NASIL ZARAR VERİRİM

SP’nin, seçim öncesi ittifak görüşmeleri yapılırken bu konuda strateji geliştirmeye çalıştığı ve ittifak içinde yer almasının mı, yoksa dışarıda kalmasının mı AK Parti’ye daha çok zarar vereceğini değerlendirdiği belirtiliyor. SP’nin bu değerlendirmelerden sonra AK Parti’nin büyükşehirlerde kazanmasına en fazla engelin hangi yöntemle çıkarılacağı üzerinde durarak, büyükşehirlerde aday gösterme kararı aldığına işaret ediliyor.

CHP’YE GİTMEYECEK OYLARI

SP’nin, ittifaka dahil olması durumunda CHP’li adayların çatısı altında gidilecek Ankara ve İstanbul ilçelerinde Saadet’li seçmenlerin CHP’li birine oy vermeye elinin gitmeyeceği ve bunun için de en yakın gördüğü AK Partili adaya kayabileceği değerlendirilerek, her yerde aday çıkarmasının daha doğru olacağı stratejisiyle hareket ettiği belirtiliyor. Bu değerlendirmelerin, hem İP, hem de CHP ile ittifak görüşmelerinde yapılarak, Saadet’in ayrı aday çıkarması durumunda özellikle AK Parti’den kayabilecek oylar için de adres olabileceği üzerinde durulduğuna işaret ediliyor.

KAYBETTİRMEYE ODAKLI

Stratejisini kazanmaktan öte, AK Parti’nin kaybetmesini sağlamaya dönük olarak geliştiren SP’nin, bu amaçla çıkardığı adaylardan hiç biri büyükşehirlerde bir başarıya imza atamadı. Türkiye genelinde bir milyon 257 bin oy alarak yüzde 2.71’lik bir oy oranına sahip olan SP, Ankara’da tüm ilçelerde aday gösterdi. Ancak en yüksek oyu yüzde 8.4 ile Haymana ve Çubuk’tan alabildi. Geri kalan ilçelerde binde 3’ten yüzde 2’ye doğru bir ibrede oy alan Saadet Partisi, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Giresun ve Iğdır’da birer ilçede belediye başkanlığı alırken, Türkiye genelinde sadece 7 beldede seçimi kazanabildi. AK Parti ve MHP kurmayları, Saadet Partisi’ne, kendisi kazanmazken milliyetçi ve muhafazakar insanların belediye başkanı seçilmesine engel olması nedeniyle tepki gösteriyor.