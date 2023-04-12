Sadullah Ergin'in adaylığı CHP'yi karıştırdı: Oy vermeyeceğiz

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olması büyük kriz çıkardı. Kulislerde CHP'de bir grubun açıklama hazırlığında olduğu iddiası var. AHaber'de şu ifadeler yer aldı;

"CHP'nin SK'ya sunduğu liste parti içini karıştırmış durumda. Sadullah Ergin'in Ankara 1. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmesi büyük bir krize neden oldu. CHP'liler Sadullah Ergin'in listelerde olmasına isyan etti. CHP'li seçmenler Çankaya bölgesinden en düşük oyu vereceklerinin altını çiziyor.



Yaşar Okuyan'ın içinde olduğu bir grup CHP'ye oy vermeyeceğini açıklayacak. Bunu bu hafta deklare etmesini bekliyoruz. Ankara kulislerinde konuşulan son durum ise Sadullah Ergin'in listelerden çıkarılmayacağı yönünde. Bunun nedeni ise Kemal Kılıçdaraoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı desteğine karşılık DEVA'ya listelerden yer verdi.



Kılıçdaroğlu'nun Sadullah Ergin ile ilgili bir adım atması durumunda DEVA Partisi mensupları Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini belirtiyor. CHP'li Oguz Kaan Salıcı kararlarının arkasında olduğunu altını çizerken Sadullah Ergin ise CHP'ye yüklenmenin anlamsız olduğunu tasarrufun DEVA'da olduğunu söyledi.

