TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Sağlık Bakanı Koca, "2023'teki yatırımlarımıza şehir hastaneleri de dahildir" dedi.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın sayısı, 777 bini Bakanlığımız bünyesinde olmak üzere 1 milyon 359 bine ulaşmış durumdadır. Buna rağmen, yeni insan kaynağına ihtiyacımız var. Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız. Beyaz reformun hayata geçmesiyle birlikte kamuya dönüşte ani artış olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin inşası sürmektedir. Merkez faaliyete geçtikten sonra aşı ve biyoteknolojik ürün çalışmalarımız daha da hızlanacaktır. Bağışıklama programımızdaki aşıların yüzde 86'sı Hıfzıssıhha'da üretilecektir. Aşı ve Biyoteknolojik ürünleri üretmek üzere Hıfzıssıhhayı yeniden inşa ediyoruz." dedi.