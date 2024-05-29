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Politika

Sağlık Bakanı Koca: Gelişmiş sağlık hizmet sunumu almak için Türkiye'yi tercih ediyorlar

Birleşmiş Milletler 77. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında bulunduğu Cenevre'de, İrlanda, Mısır ve Filistinli mevkidaşlarıyla bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sayın Bakan, birçok İrlanda vatandaşının gelişmiş sağlık hizmet sunumu almak için Türkiye'yi tercih ettiğini ifade etti.' dedi.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 13:48 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca: Gelişmiş sağlık hizmet sunumu almak için Türkiye'yi tercih ediyorlar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Birleşmiş Milletler 77. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında bulunduğu Cenevre'de, İrlanda, Mısır ve Filistinli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Cenevre'de bir araya geldiği İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly'i Filistin'i tanımalarından dolayı tebrik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, birçok İrlanda vatandaşının gelişmiş sağlık hizmet sunumu almak için Türkiye'yi tercih ettiğini ifade etti. Değerli meslektaşımla sağlık alanında işbirliğimizi geliştirme konusunda mutabık kaldık."

Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile de bir araya geldiğini belirterek, Gazze'de "akan kanın durdurulması, acıların dindirilmesi, yaralıların ve savaş nedeniyle sağlık hizmeti alma hakkı ellerinden alınan hastaların tedavileri" konusunda 7 Ekim'den bugüne gösterdikleri dayanışma için Abdulgaffar ve Mısır halkına teşekkür ettiğini aktardı.

Bakan Koca, Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan ile yaptığı görüşmeye ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz Filistin davasındaki kararlılığımızı vurguladık. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik."

  • sağlık bakanı
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