İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Mayıs 2021 Pazartesi / 21 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2867
  • EURO
    10,0138
  • ALTIN
    474.051
  • BIST100
    1405.93
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Sağlık Bakanı Koca: Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü
Politika

Sağlık Bakanı Koca: Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü

Edirne'de açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Tedbirler vaka sayılarının düşmesini sağladı. Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü.' dedi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:23 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:41
ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca, Edirne Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

* Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz.

* Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz.

* Tedbirler vaka sayılarının düşmesini sağladı.

* Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü.

* Sürecin sonucunda bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.