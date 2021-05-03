03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:23 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:41

Sağlık Bakanı Koca, Edirne Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

* Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz.



* Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz.

* Tedbirler vaka sayılarının düşmesini sağladı.

* Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü.

* Sürecin sonucunda bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.