Sağlık Bakanı Koca, Edirne Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
* Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz.
* Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz.
* Tedbirler vaka sayılarının düşmesini sağladı.
* Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü.
* Sürecin sonucunda bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.