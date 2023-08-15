Sağlık Bakanı Koca, Özbekistan'a gidiyor

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda bilgi, teknoloji ve yatırımlarla elde ettiği güçlü sağlık altyapısıyla, sağlık turizmi alanı başta olmak üzere küresel sağlık pazarında liderlik vizyonuyla hareket ettiği vurgulandı.

Açıklamada, bu vizyon kapsamında Türk devletleriyle de sağlık alanında güçlü işbirlikleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye'nin öncülüğünde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 12 Kasım 2021'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'nde, "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" belgelerinin imzalandığı hatırlatılan açıklamada, her yıl üye ve gözlemci devletlerin sağlık bakanları ve bilim insanlarının katılımıyla "Türk Dünyası Tıp Kurultayı" düzenlenmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Türk Dünyası Tıp Kurultayı ve Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nın bu yıl, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekretaryası ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı koordinasyon ve desteğiyle 16-17 Ağustos'ta Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği küresel sağlık vizyonu doğrultusunda "HealthTürkiye" çatı markasıyla ülkeler düzeyinde ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları, sağlık personeli eğitimi ile uluslararası sağlık turizmi alanlarını kapsayan Sağlık İş Forumları gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, kurultay programı kapsamında Özbek-Türk Sağlık İş Forumu'nun da ikincisinin yapılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Tacikistan ve Tataristan'dan sağlık bakanları ve bilim insanları ile Türkiye ve Özbekistan'ın kamu ve özel sağlık sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Özbek-Türk Sağlık İş Forumu kapsamında, sektörel tanıtım ve işbirliği toplantıları, bilimsel paneller, B2B ve B2G görüşmeleri yapılacak, fuar kapsamında yeni ürün ve hizmetler sergilenecek.

Türkiye toplantılara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın liderliğinde, bilim insanları, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle katılım sağlayacak.