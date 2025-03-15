Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle İstanbul'da buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi.

Bakan yardımcıları ve üst düzey bürokratların da katılımıyla gün boyu süren kapsamlı toplantıda, sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı, sahada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri istişare edildi.

Türkiye'nin sağlık sistemini daha etkin ve verimli hale getirme hedefi doğrultusunda yürütülen toplantıda, illerden gelen geri bildirimler değerlendirilerek, sağlık politikalarının geliştirilmesine yönelik kararlar alındı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplantıda, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Memişoğlu, gerçekleştirilen buluşmanın, Türkiye'nin sağlık sistemini daha ileriye taşımak adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.