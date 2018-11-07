Sağlıkta, milli ve yerli hamleye destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Külliyesi Spor Salonu’nda düzenlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde kritik mesajlar verdi. Erdoğan, “Türkiye’nin sağlık alanında hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır” dedi. Üniversitenin ülkenin sadece sağlık alanında faaliyet gösteren ilk yükseköğretim kuruluşu olduğunu vurgulayan Erddoğan üniversitenin ayrıca ordunun ihtiyaç duyduğu sağlık personelini de yetiştirdiğini dile getirdi. Erdoğan, 61 ayrı ülkeden gelen misafir öğrencileri de üniversitenin Somali ve Sudan’daki birimlerinde yetişen gençleri de kendi ülkelerine ve halklarına hayırlı hizmetler sunmaları temennisinde bulundu.

16 YILDA KÖKLÜ DEĞİŞİM

“Sağlık, bizim 16 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, en çok yatırım yaptığımız ve en güzel neticeleri de aldığımız alanların başında geliyor” ifadesini kullanan Erdoğan bu konuda yapılan icraatları hatırlattı. Erdoğan şunları söyledi: “Sayıları çok az olan özel hastanelerden hizmet almak ancak parası olanlara veya parası çok olanlara mahsus bir ayrıcalıktı. Parası çıkışmadığı için özel veya devlet hastanelerinde rehin kalan, hatta ölülerin rehin kaldığı dönemleri çok iyi bilirim. Senet imzalayan, arka kapıdan kaçmak zorunda bırakılan insanlar vardı. Devlet hastaneleri zaten ‘yok sigortalıydı, yok memurdu, yok şu kurumdu, yok bu kurumdu’ derken 40 yamalı bohça gibi hizmet veriyordu.” Önceki dönemlerde hastanelerde hizmet değil tam bir sefalet görüntüsünün bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, bu çarpık sağlık sistemini tümüyle değiştirdiklerine dikkati çekti.

“Ülkemizin geldiği yer itibarıyla artık meselelere bakış açımızı ve yaptığımız işlerin mahiyetini farklı bir noktaya taşımamız gerekiyor” diyen Erdoğan şunları söyledi: Düne kadar başka ülkelerin araştırıp, geliştirip, hazır olarak bize sunduğu bilgileri, yöntemleri, altyapıları, ürünleri kullanıyorduk. Bugün artık tüm bu süreçleri kendimizin yürütmesi gereken bir döneme girdik ve sağlık konusunda da aynı yolu izlememiz gerekiyor.Bu doğrultuda seferberlik ruhuyla çalışıyoruz.”

“Bilim elbette cihanşümuldür” ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: “Ama bilimin çıktıları, kazanımları millidir, yerlidir. Türkiye’nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır. Hastalıkların teşhisinden tedavisine, ilaçların keşfinden klinik çalışmalarına ve üretimine, tıbbi cihazların geliştirilmesinden imalatına her alanda bunu başarmalıyız. Artık biz istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR’ımızı biz üretelim... Ancak ilaç ve tıbbı cihaz sektörü dünyada öylesine büyük, öylesine tekelleşmiş durumda ki bu zinciri kırıp gerçek anlamda milli bir altyapı kurmak kolay olmuyor.”

DESTEK VERİLMELİ

Bu alanlardaki çalışmaları uzun zamandır izlediğini, ilgilileri ikaz ettiğini dile getiren Erdoğan, bütün bunlara rağmen yerli ve milli çizginin derinleştirilemediğini vurguladı. Bilim insanlarına, kurumların, firmaların yaptığı çalışmalara yeteri kadar destek verilmediğine işaret eden Erdoğan, samimi ve etkili çalışmalar yapan bilim ve iş insanlarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

KOMPLEKSE KAPILMADAN

Bu destekleri vermeye hazır olduklarını aktaran Erdoğan, “Buradan ilgili tüm kurumlarımızı bir kez daha ikaz ediyorum; sağlıkta millileşme hamlemize hiçbir bahaneye, mazerete sığınılmaksızın, hiçbir komplekse düşmeksizin destek verilmelidir. Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyorum” şeklinde konuştu.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Gülhane Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Yasin Yıldız Fatiha suresini okudu. SBÜ’nün tanıtım filminin gösterildiği törende, üniversitenin Müzik Kulübü öğrencileri tarafından dinleti sunuldu. Başkan Erdoğan’a hediye takdim edildi.