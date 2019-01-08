Sahadaki adaya tecrübe desteği
Mahalli İdareler Seçimleri için kolları sıvayan AK Parti sahaya indi. Partinin tecrübeli isimleri, başkan adaylarına teşkilatların sahada nasıl çalışması gerektiğini ve vatandaşlarla iletişim kurmalarının önemini anlattı.
- ŞERİFE GÜZEL
AK Parti’de bir yandan ilçe adayları hızlı şekilde belirlenirken, diğer yandan da teşkilatların seçim çalışmalarına hazırlanıp motivasyon sağlanması için partinin tecrübeli isimleri bölgelere gönderildi. AR-GE Başkanlığı’nın organizasyonuyla; genel başkan yardımcılığı, bakanlık yapmış veya teşkilatta görev almış isimlerin bir hafta boyunca tüm bölgelerde gerçekleştirdiği eğitimlerde, teşkilatların sahada nasıl çalışması gerektiği, vatandaşla nasıl iletişim kurmaları gerektiği anlatıldı.
İKİ YÖNLÜ ÇALIŞMA
Tecrübeli isimlerin bölgelerde yaptıkları eğitimlerde, teşkilatlara iki yönlü bilgilendirme yapıldı. Bir yandan seçim çalışmaları sırasında sahada nasıl bir tavır sergilemeleri gerektiği ifade edilirken, diğer taraftan da teşkilatlar ile adaylar arasındaki iletişim ve programların koordinasyonuyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.
BİRLİK VURGUSU
Teşkilat içinde, belirlenmiş olan adayla ilgili olumsuz düşünceye sahip olanların saha çalışması sırasında olumsuz bir tutum sergilememesi için çalışılması gerektiği vurgulanırken, öncelikli olarak, ‘benim adamım, senin adamın’ yaklaşımından uzak duracak bir tavır alınmasının önemine işaret edildi. Teşkilattaki birlik ve beraberliğin, sahada mutlaka yansıma bulacağı, ikili bir durumun sahadaki çalışmaları da olumsuz etkileyip, motivasyonu düşüreceği ifade edildi.
YÜZ YÜZE İLETİŞİM
Geçmiş tecrübelerden anlatımlarla etkili propaganda yöntemlerinin hangileri olduğu ortaya konulurken, vatandaşla yüz yüze iletişime önem verilmesi istendi. Vatandaşlarla sohbet sırasında da yine bulunulan ortama aykırı olabilecek davranışlar sergilenmemesine dikkat çekilirken, tokalaşırken vatandaşların yüzüne bakılması, hal hatır sorulması ve vatandaşa sıcak gelecek samimi konuşmalara özen gösterilmesi istendi.
KENDİNİZİ ANLATIN
Seçim çalışmalarında mevcut tabanın korunması için vatandaşların sorularına düzgün ve inandırıcı cevaplar verilmesi istenirken, diğer yandan yeni insanların desteğinin kazanılmasının önemine işaret edildi. Bu nedenle yapılacak çalışmaların, bugüne kadar AK Parti’ye oy vermemiş kesimleri de içerecek şekilde planlanması, ancak bu bölgelerde seçim çalışmaları yapılırken, söylem ve tavırlara daha çok özen gösterilmesi ve vatandaşlarla herhangi bir şekilde tartışmaya girilmemesi söylendi.
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