Şahbaz Şerif Türkiye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlişkilerimizi her alanda ileriye götüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine, Pakistan Başbakanı Şerif'e ve beraberindeki heyete "Hoş geldiniz" diyerek başlayan Erdoğan, Pakistan için ürettikleri 4 MİLGEM korvet gemisinin üçüncüsü olan Khaiber'i bugün denize indirdiklerini söyledi.

Erdoğan, derin tarihi, kültürel ve beşeri bağların bulunduğu Pakistan'ın Türk milletinin gönlünde her zaman özel bir yeri olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimiz ve halklarımız arasında bilhassa zor zamanlarda sergilenen dayanışma ve karşılıklı desteğin eşi benzeri yoktur. Son dönemde gerçekleşen terör saldırılarında şehit düşen askerler ve hayatını kaybeden sivillere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimizi burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Daima Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz ve başarısını başarımız olarak gördük, görüyoruz."

"Bu anlayıştan hareketle geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde derhal tüm imkanlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yanına koştuk." diyen Erdoğan, o oluşturdukları hava köprüsü ve demir yoluyla insani yardım malzemelerini 15 uçak ve 13 iyilik treni ile afet bölgelerine sevk ettiklerini dile getirdi.

- "KARDEŞ PAKİSTAN VE CAN AZERBAYCAN'LA ÜÇLÜ FORMATTAKİ İŞBİRLİĞİMİZ DE HIZLA GELİŞİYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılını kutlarken, Türkiye ve Pakistan halkları arasındaki kardeşlik bağlarından aldıkları güç ve ilhamla ilişkileri her alanda ileriye götürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Pakistan Hava Yolları'nın İstanbul seferlerinin yeniden başlamasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Güney Asya'da barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Pakistan'la birçok başarılı ortak işbirliği projemiz bulunuyor. 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli kardeşimin ziyaretleri kapsamında yarın iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı görüşmeler de şüphesiz bu çabalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler ve bu konudaki desteği için tüm Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum."

Görüşmelerde ikili işbirliğinin yanı sıra ortak gündemde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kardeş Pakistan ve can Azerbaycan'la üçlü formattaki işbirliğimiz de hızla gelişiyor. Ortak değerleri paylaşan Türkiye ve Pakistan Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi bölgesel ve uluslararası platformlarda dayanışma içinde hareket etmektedir. Afganistan'da barış ve istikrarın tesisi, Afgan kardeşlerimize karşı insani görevimizin ötesinde ortak tehdit ve riskler bakımından zaruridir. Afgan halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizin etkilerinin giderilmesini teminen çalışmalarımızı el birliğiyle sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün suya indirdikleri MİLGEM korvet gemisinin Pakistan için hayırlı olmasını temenni ederek, Şahbaz Şerif'in şahsında Pakistan halkına selam ve muhabbetlerini iletti.

Şahbaz Şerif'in açıklamaları ise şu şekilde:

Konuşmasına 14 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere ve Türk milletine baş sağlığı dileyerek başlayan Şerif, "Yüreğimiz İstanbul'da teröristlerin şehit ettiği kişilerle. Masum insanların hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüz ve hepinizin acısını paylaşıyoruz." diye konuştu.

Şerif, bugün MİLGEM Projesi kapsamında düzenlenen törene katılmaktan dolayı da çok mutlu olduklarını aktararak "Türkiye'de, Pakistan için bu gemilerin inşa ediliyor olması bizim amaçlarımızı ve ortak iş birliklerimizi vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Dünyada gerilimin yükseldiği bir dönemin yaşandığını söyleyen Pakistan Başbakanı Şerif, şöyle devam etti:

"Bunun sonucunda petrol ürünleri ve gübre olmak üzere uluslararası çapta artan fiyatlarla karşılaşıyoruz. Tüm bunlar kalkınmakta olan ülkelerin ihtiyacı olan şeylerin karşılanmasında zorluklar yaratıyor. Bu yüzden yalnızca savunma alanında değil tüm alanlarda ilişkilerimizi ilerletmeliyiz. Savunma alanındaki iş birliğimiz yeni zorlukları aşmalı ve iş birliği açısından çok daha geniş bir ölçeğe ulaşmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı iş birliğini daha da artırmanın zamanı geldi."

Şerif, Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin bölgenin kalkınmasına önemli etkileri olacağına işaret ederek "Bizler Azerbaycan ve Pakistan olarak bu açıdan çok şanslıyız, bu da çok önemli bir iş birliği olacak. Tüm bölgeye refah ve iş birliği sağlayacak. İşsizliği ve yolsuzluğu ortadan kaldıracak ve eğitimi artıracaktır. Bu sayede günümüzün zorluklarını aşabiliriz. Bu yüzden Çin'deki dostlarımızla görüşüp bu yönde ilerlemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin eşsiz olduğuna ancak buna karşılık iki ülkenin ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkati çeken Şerif, "Şu anki ticaret hacmimiz bu kardeşlik ilişkilerini yansıtmıyor. Bu, tarih boyunca eşi benzeri olmayan bir ilişki ve dolayısıyla önümüzdeki 3 yıl içinde buna odaklanalım ve ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkaralım." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin yüzlerce yıllık dostluğa dayandığını dile getiren Şerif, "Ancak iki ulusun bir araya geldiği an Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı zamanlarıydı. O zamanlarda kıta altındaki milyonlarca Müslüman, Türkiye'deki kardeşleri için büyük fedakarlıklar yaptı. Mesela anneler çocuklarının eğitiminden fedakarlık yapıp o parayı buraya gönderdi. Bu inanılmaz bir şey. Böylesi bir bağın eşi benzeri yok." dedi.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülke arasında ağustosta imzalanan ticaret anlaşmasının meclise getirilmesi ve onaylanması konusunda gösterdiği çabalar için de teşekkür etti.