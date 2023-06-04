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Politika

Şahbaz Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 7. Toplantısı'na davet etti.

AA4 Haziran 2023 Pazar 18:23 - Güncelleme:
Şahbaz Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Göreve Başlama Töreni"ne katılan Şerif, Pakistan hükümeti ve halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla en içten tebriklerini iletti ve başarılarının devamını diledi.

Şerif, Erdoğan'ın vizyoner liderliğini takdir ederek, Türkiye'nin son 20 yılda, her alanda attığı adımların en dikkat çekici başarı örneği olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına değinen Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleme ve refah yolunda önderlik etmeye devam etmesinin tam yerinde bir durum olduğunu aktardı.

Şerif, bölgesel barışı teşvik etme çabaları, diplomasi ve diyaloğa olan bağlılığı için Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Pakistan'ın Türkiye ile kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme ve çeşitli stratejik ortaklıkları geliştirme taahhüdünü yineleyen Şerif, Erdoğan'ı İslamabad'da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 7. Toplantısı'na davet etti.

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