Sahel bölgesinde Türkiye paniği! 18. maddenin perde arkası

Yunanistan ve Fransa salı günü, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin yardım etmesini öngören, savunmaya yönelik bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.
Yunan basını, anlaşmada yer alan 18. maddeye göre, Yunan askerlerinin Sahel bölgesinde bulunan Fransız askerlerle ortak operasyon yürütebileceğini ileri sürdü.
Türkiye'nin Afrika kıtasında özellikle Sahel bölgesinde varlığını artırdığına dikkat çekilirken bu durumun Fransa'yı endişelendirdiği ifade edildi.
Diplomatik çevreleri kaynak gösteren Yunan basını, Fransa-Yunanistan arasında imzalanan anlaşmada yer alan 18. maddenin Türkiye'nin Sahel'de artan etkisi nedeniyle yazıldığını ileri sürdü.