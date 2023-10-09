Şahin: CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine yönelik tutumunu merakla bekliyoruz

Şahin, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığının, Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 4 Ekim'de bir operasyon başlattığını anımsattı.

Terör örgütü PKK ve bileşenleri tarafından 2014'te Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'nin güneyinde, bölgeyi zehirleyecek bir terör koridoru oluşturulmaya çalıştığını belirten Şahin, Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi harekatlarla buna müsaade etmediğinin altını çizdi.

Türkiye'nin terörle mücadeleden asla taviz vermeyeceğini defalarca dile getirdiğini anlatan Şahin, "Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan zehirli ve kirli oyunu sona erdirmek için Türkiye bir irade koydu ve 'Sahip olduğumuz imkanlarla artık kimseye muhtaç olmadan Türkiye'nin yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör yuvalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Destek de istemiyoruz, yeter ki gölge etmeyin, uzak durun." dedi.

Şahin, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkerenin bu hafta Meclis'te görüşüleceğini anımsatarak, CHP'nin tutumunu merakla beklediklerini söyledi.

Bundan önceki son tezkereye CHP ve HDP'nin "hayır" oyu verdiğini dile getiren Şahin, "Eğer son tezkere CHP ve HDP'nin istediği şekilde gerçekleşmiş olsaydı bugünkü operasyonlar yapılamayacaktı. Bu hafta yeni tezkere Meclis'e gelecek. Acaba CHP terörle mücadele konusunda Türk milletinin, terörle mücadele edenlerin yanında mı olacak yoksa seçimden önce çok sık kullandığı gibi ortaklarının yanında yer alıp, teröre nefes mi olacak? Bu konuda CHP'nin Meclis'teki tutumunu dikkatle takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.