Sahte senetten 500 bin lira para cezası var

Kılıçdaroğlu da sahte senet skandalıyla gündeme gelen Yavaş’ı bilerek aday gösterdi. Sahte bir senedi icraya koyduğu gerekçesiyle yaklaşık 500 bin liralık para cezasına çarptırılan Yavaş, yaptığı basın açıklamasında sahte senet sorularına tatmin edici cevap vermek yerine rakiplerini suçlayarak siyasi manevrada bulunmuştu. İllet ittifakının üyeleri ise yaşanan kriminal skandalı eleştirmek bir yana sessiz kalarak sahte senetle icra takibi yapan Yavaş’a destek olmuştu. Yavaş’ın karıştığı skandalla ilgili Ankara Adli Tıp Kurumu son noktayı koymuş ve hazırladığı raporda senetteki imzanın sahte olduğu belgelemişti.