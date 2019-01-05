10 bin kişilik salon tıklım tıklım doldu. Başkan Erdoğan’ın resmi olarak isimlerini açıkladığı adaylar kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci salona büyük sevgi gösterileri eşliğinde girdi. Öte yandan Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan salon balonlarla süslendi. Konuşmaların yapılacağı platformun sağ tarafına Başkan Erdoğan’ın, sol tarafına da AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin fotoğrafları konuldu.