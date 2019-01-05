Salon tıklım tıklım doldu
AK Parti’nin, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde İzmir’de belirlediği ilçe belediye başkan adayları, Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen törenle açıkladı.
- MUAMMER BAŞKAN
10 bin kişilik salon tıklım tıklım doldu. Başkan Erdoğan’ın resmi olarak isimlerini açıkladığı adaylar kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci salona büyük sevgi gösterileri eşliğinde girdi. Öte yandan Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan salon balonlarla süslendi. Konuşmaların yapılacağı platformun sağ tarafına Başkan Erdoğan’ın, sol tarafına da AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin fotoğrafları konuldu.
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