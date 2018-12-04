‘Şamarı yersiniz’

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti ile ittifak görüşmeleriyle ilgili “Şu anki çalışma 30 büyükşehir belediye başkanı ve onun altyapısını oluşturan belediyeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Partizanca değil akıllıca bir yol izlenmektedir” diyen Bahçeli, ‘MHP’nin görüşmelerde TBMM Başkanlığını istediği’ yönündeki iddialara ise “Tekraren söylüyorum, MHP’de pazarlık söz konusu olmaz” cevabını verdi.

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİSİ

2006’dan beri toplanan ve Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından dördüncüsü düzenlenen İslam Konferansı’nın geçtiğimiz günlerde Berlin’de yapıldığını anımsatan Bahçeli “Almanya’da ve ‘Almanya için bir İslam’ sloganıyla toplanan konferans skandaldır, inançlarımıza hakarettir. Ne kadar Türkiye muhalifi varsa konferansa davet edilmiştir. İslam taraftarlarının veya dinler arası diyalogcuların izinden giderek yüce dinimizi FETÖ’cülerin iş birliğiyle keyfi şekilde yorumlaması tüm Müslümanlara, tüm inananlara ihanettir. Almanya’ya giden Kemal Kılıçdaroğlu ‘PKK’lılardan ve FETÖ’cülerden fırsat bulup’ fotoğraf karelerinden çıkarak, sözde konferansa tek bir söz edemedi. Almanya’dan yardım dilenmek manda özlemi değil midir? Seni ve zihniyetini HDP de kurtaramaz, çürük İP de tutamaz.

ZİLLET İTTİFAKI

“Zillet şemsiyesinin altında buluşanlar bu milletin değerlerine, bu milletin köküne, bu milletin ruhuna, bu milletin tarihine tamamen yabancıdır. İşleri güçleri istismardır, yalandır, aldatmadır, kandırmacadır” diyen Bahçeli “Cumhur İttifakı’ndan başka her yere kapalı olduğumuzu söylemedik mi? İP boşuna heves etmesin, CHP ve HDP’den aldığı suflelere boş yere güvenmesin, terör ittifakından dönmedikten sonra… CHP-İP verkaçıyla hazırlanan, HDP’nin tezahüratı eşliğinde varlık bulan Meclis araştırma önergeleri siyasi butlandır” ifadesini kullandı.