AK Parti'den CHP'ye: Samimiyet testinden yine geçemediniz

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü konusunda "Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısına olumsuz karşılık veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yanıt verdi.

Tunç, açıklamasında, "Samimiyet testinden yine geçemediniz. Bir kez daha eskiye döndürülememesi açık kaydıyla getireceğimiz Anayasa değişikliği teklifimize 'Hayır' diyeceğinizi ifade ediyorsunuz. Samimiyet nidalarınız iki gün bile süremedi." ifadelerine yer verdi.

AK Parti olarak yıllardır nice bedeller ödeyerek çözüme kavuşturdukları bir mesele için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydeden Tunç, "Gerisini Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifi sözüyle tebrik sırasına giren 6'lı masanın buçuklu partileri düşünmelidir." değerlendirmesinde bulundu.