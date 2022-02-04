Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıyla ilgili AK Parti'den açıklama

4 Şubat 2022 Cuma 17:37 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 17:37

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermektir. Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz." dedi.