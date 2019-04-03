Sandıkta darbeyi kim örgütledi

Organize bir şekilde AK Parti oylarının yok sayılmasını sağlayan tutanakları hazırlayanlar ile oyları başka partilere yazan kişiler incelenirken, on binlerce oy üzerinde oynanan oyunun arkasında hangi örgüt ya da isimler ise merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti Adayı Binali Yıldırım’a verilen oyların gasp edildiğinin anlaşılması üzerine yapılan incelemeler sandıkta büyük bir provokasyon yapıldığını ortaya çıkardı. Geniş kapsamlı bir usulsüzlük ve hırsızlık organizasyonu ihmal ile birleşince ortaya izahı zor bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu.

150 KİŞİ ÜÇ GÜN İNCELEDİ

İlçe seçimleri ile büyükşehir seçimleri arasındaki tutarsızlıklar ise oy hırsızlığının organize bir şekilde yapıldığını gözler önüne serdi. Üç gün boyunca150 kişilik bir ekibin binlerce sandık tutanağı üzerinde yaptığı incelme sonucu on binlerce oyun resmen gasp edildiğini tek tek belirledi.

ÇALMA YÖNTEMLERİ AYNI

Yapılan çalışmada en dikkat çeken nokta ise oyların gasp etme yönteminin birçok sandıkta benzerlikler gösterdiği ve bu işin bir hatadan çok organize bir yöntem olarak kullanıldığını kanıtladı. AK Parti’ye verilen oyların çalınması ile ilgili yapılan diğer tespitler ise beş aşamada şöyle sıralandı:

- Birçok sandıkta AK Parti’ye yüzlerce oy verilmesine rağmen sandık birleştirme tutanaklarına sıfır oy yazıldığı tespit edildi.

- Yüzlerce sandıkta ise AK Parti’ye verilen binlerce oy tutanaklara geçirilirken kasıtlı olarak satır kaydırılarak başka adaylara yazıldığı belirlendi.

- Yapılan bir diğer tespit ise AK Parti’ye verilen binlerce oyun Vatan, BBP ve CHP’nin adaylarının hanesine yazılarak çalındığı belirlendi.

- Tespit edilen ve AK Parti oylarının eksiltilmesine neden olan bir diğer gasp yöntemi ise eksik pusulanın verilmiş olduğu belirlendi.

- Haksız yere geçersiz sayılan oylar var. Asıl darbenin ise sandıkta AK Parti’ye verilen oyların geçersiz saymak için akıl almaz gerekçelere başvurulduğu anlaşıldı. Buna göre pusula zarfında muhtar adayına verilen oy yok diye kullanılan oyun tümden geçersiz sayıldığı gibi skandal örnekler olduğu kaydedildi.

SANDIKTA KİRLİ İTTİFAK

Sandık başlarında da ittifak yapan CHP, İP, HDP ve SAADET müşahitlerinin AK Partili görevlilerini oyalayarak bu hileleri yaptığı, bazı yerlerde de AK Parti görevlilerini dışarı çıkartarak oy çalma operasyonu yaptıkları öğrenildi. Bu şekilde yaklaşık 20 bin oyun gasp edildiği öğrenilirken geçersiz sayılan oylarla birlikte yüz binlerce oyun çalındığı kaydediliyor.

ÜST AKLIN ÖRGÜTLÜ OYUNU

Organize bir şekilde büyükşehir oylarının yok sayılmasını sağlayan tutanakları hazırlayanlar, oyları başka partilere yazan kişiler ve usulsüzce geçersiz sayılan on binlerce oy üzerinde incelemelere yönelik itirazlar yapılırken bu işin arkasında kim ya da hangi örgütlerin bulunduğu ise araştırılıyor.