Şangay Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Teşkilata üyeliğe yeni kabul edilen komşumuz İran'ı tebrik ediyorum. Türkiye müstesna bir konuma sahiptir. Asya ile işbirliğimizi her alanda güçlendirmeye çalışıyoruz. Burası Asya'ya açılan kapılardan biri haline geldi. Müşterek çabalarımızla işbirliğimizi çok daha yukarı çıkaracağımıza inanıyorum.

İmkanlarla birlikte sorunların da büyüdüğü bir çağda yaşıyoruz. Ekonomik durgunluk, tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi tercih etmiştir. Böylece mazlumların sesi daha duyulmaz hale geldi.

En acı örneği corona virüs salgınında yaşandı. Uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkeler iyi bir imtiham veremedi. Biz ise Türkiye olarak 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Yerli aşımız TURKOVAC'ı ihtiyaç sahiplerine sunduk. 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en cömert ülkesi olma unvanını taşıyoruz.

Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla sona ermesi için mücadele ediyoruz. Tahılın Afrika'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması için samimi bir çaba harcıyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde temaslarını sürdürüyor. Dün Semerkant'a gelen ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere zirvenin yapılacağı kongre salonuna geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de zirvenin yapılacağı alana geldi. Liderler daha sonra aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Zirveye, Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri Rusya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan'ın yanı sıra gözlemci üyeler Belarus, Moğolistan, İran'ın liderleri de katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetlisi olarak zirveye katılacak.