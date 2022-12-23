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Politika

Saraçhane manevrası güven sorgulattı! Akşener, DEVA ve Gelecek'i kaybetti

Meral Akşener'in Saraçhane manevrası 6'lı masada ters etki yaptı. DEVA ve Gelecek, son gelişmeler sonrasında CHP'ye yakınlaştı. Bu partilerde Akşener'e yönelik güven sorgulaması başladı.

Yeni Şafak 23 Aralık 2022 Cuma 07:46 - Güncelleme:
Saraçhane manevrası güven sorgulattı! Akşener, DEVA ve Gelecek'i kaybetti
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6'lı masadaki aday belirsizliği, liste ve kadro pazarlıklarının neden olduğu rekabet ve risk alanlarına Saraçhane soğukluğu da girmeye aday. Masanın baş aktörlerinden biri olan Akşener'e ortakların güveninin azaldığı ifade ediliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Masada Akşener'e en yakın isim olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaşanılan son gelişmelerden sonra Kılıçdaroğlu ile daha da yakınlaştığı ileri sürülüyor. Gelecek Partisi'nde Kılıçdaroğlu'na yönelik adaylıkta soğukluk yaşarken bu durumun son zamanlarda tersine döndüğü belirtiliyor. Diğer ortaklarla ise Kılıçdaroğlu ile Saraçhane'den sonra ikili diyaloğun daha da arttığı belirtiliyor.

BAŞAKTÖRLÜĞÜ ZAYIFLADI

Özellikle CHP genel merkezinde gelişmelerden duyulan rahatsızlığa ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapılıyor. Masanın ikinci büyük ortağı İYİ Parti'nin masadaki baş aktör figürünün zayıfladığı ileri sürülüyor. DEVA Partisi Genel Merkezinde de Akşener'in bu hamlesinin masada onu yalnızlaştırdığına dönük değerlendirmeler dikkat çekiyor.

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