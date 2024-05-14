İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2024 Salı / 7 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2533
  • EURO
    34,8057
  • ALTIN
    2429.62
  • BIST100
    10056
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Saraçhane'de 'Orta saha' rahatsızlığı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki sözleri Saraçhane'de soru işaretlerine neden oldu.

Yeni Şafak14 Mayıs 2024 Salı 08:04 - Güncelleme:
Saraçhane'de 'Orta saha' rahatsızlığı!
ABONE OL

Kurultaydan sonra CHP'de İstanbul ile Ankara arasında güç savaşları erken başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Benim iki forvetim var. O gün geldiğinde hangisi formdaysa penaltıyı ona attırırım" diyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Ancak "Yarın bakarsın orta sahadan çok kabiliyetli biri daha gelir, bambaşka şeyler olur. Bilemezsin" sözleri Saraçhane'de soru işaretlerine neden oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Saraçhane'nin kurultaydan sonra oluşan "genel başkan Ankara'dan, lider İstanbul'dan" dengesine ağırlık vereceği öğrenildi. Bu mesaj parti içi ve kamuoyunda pekiştirilecek. İmamoğlu kendisine yakın kurmaylar ve PM üyeleri aracılığıyla kendisi için zemin oluşturacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.