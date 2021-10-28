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Politika

Sarıgül: Biden'dan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'ABD yönetimi Türkiye'deki muhalefete para gönderiyor' iddiasıyla ilgili olarak, 'Para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ben ifşa edeceğim.' diye konuştu.

28 Ekim 2021 Perşembe 08:44 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 08:44
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET'te yayınlanan "Sert Sorular" programına konuk oldu.

Daha önce yaptığı bir açıklamada, "ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır" ifadelerini kullanan Sarıgül, bu iddiasına ilişkin konuştu.

"ABD'nin başkanı hangi muhalefet partisine destek veriyorsa onu açıklaması lazım. TDP iktidarında ABD ülkemizin demokrasisine, topraklarına müdahale edemez" ifadelerini kullanan Sarıgül, "Bizim ABD'nin desteğine ihtiyacımız yok" dedi.

Tüm muhalefet partilerini töhmet altında bıraktığı hatırlatılan Sarıgül, "Açıklamazsa biz ifşa ederiz. Bunu her yerde söyleyeceğiz" diye konuştu.

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