Sarıgül'ün CHP'den istifa edeceği iddia etti
Yerel seçimlerde CHP'den Şişli adaylığını alamayan Mustafa Sarıgül'ün partisinden istifa etti
- star.com.tr
Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti
Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti
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