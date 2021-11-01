''Savaş sebebi'' denmişti! AB'ye şart koştu: İki ülke birleşiriz

TRT Haber 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:14 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:25

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Alman medyasına verdiği mülakatta Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlar politikasına ilişkin soruları cevapladı.

TRT Haber'in haberine göre, Kosova ile birleşme ihtimalini değerlendiren Rama, bunun AB'ye üye olunmaması durumda daha yüksek bir ihtimal olduğunu söyledi.

SINIR DEĞİŞİKLİĞİ MESELESİ

Balkanlarda sınır değişiklikleri konusu, Slovenya Başbakanı Janez Janşa tarafından hazırlandığı iddia edilen gizli taslak ile yeniden gündeme gelmişti.

AB Komisyonu tarafından varlığı yalanlanan belgede, Kuzey Makedonya'nın bir bölümü ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesinin öngörüldüğü iddia edilmişti.