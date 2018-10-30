Savaş uçakları PKK'ya ölüm yağdırdı

Operasyonlarda 16 terörist öldürülürken, biri ise sağ olarak yakalandı. Önceki Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ile Hakkari kırsalındaki hedeflere yönelik hava harekatlarında beş teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada “Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Hakurk bölgelerine 29 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi. Dün de Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava operasyonunda 7 terörist öldürüldü.

İHA BULDU JET VURDU

Hakkari kırsalında insansız hava aracı ile tespit edilen PKK’lı 2 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kavaklı bölgesinde insansız hava aracı ile PKK’lı 2 terörist tespit edildi. Teröristlerin konumları belirlenerek hava harekatı düzenlendi. 2 terörist, harekatında Türk jetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK’lı 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi. Genç ilçesi kırsalında jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’lı teröristlere yönelik ortaklaşa operasyon düzenledi. Operasyonda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise yaralı yakalandı.