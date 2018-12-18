17-25 Aralık yargı darbesi girişimi akamete uğratılan FETÖ’cülerin kirli yüzü beş yıl sonra birkez daha ortaya çıktı. FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in kağıt mendilini gönderdiği, örgütün ‘Erzurum kasası’ olarak bilinen ‘Habbab Hoca’ lakaplı Ünal Üneş ‘ Savaşta domuz eti yenir. Diğer bankalardan faizli para çekerek Bank Asya’ya yatırın’ talimatı verdiği öğrenildi. Üneş yargılandığı Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yaklaşık 1,5 wwyıl aranan, Yunanistan’a kaçarken, sahte kimlik ve pasaport ile yakalanan Üneş’e ayrıca ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan da 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, tanık beyanlarına yer verildi. Kararda, kapatılan Bank Asya’nın eski çalışanı tanık F.T’nin çarpıcı ifadelerine de yer verildi.

KREDİ ÇEKİN TALİMATI

“Örgüt mensupları ‘Bank Asya’yı kaybedersek biteriz’ diye dini istismar ederek insanlardan altın ve para topladıklarını biliyorum” diyen F.T’nin şu ifadeleri kararda yer aldı: 17 Aralık sonrasında öğretmen ve diğer memurlara diğer bankalardan kredi çektirilerek, Bank Asya’ya yatırıldığını biliyorum. Kredi çekenlerden ve cemaate gönül verenlerden bazılarının diğer bankalardan çektiği kredinin faizli olacağından ‘Nasıl böyle bir duruma izin verirsiniz?’ diye serzenişte bulunmaları üzerine cemaatin önde gelen abileri ve banka müdürü, ‘Savaşta domuz eti yemek mübahtır, bu da bir savaştır. Bundan dolayı Bank Asya’nın ayakta kalabilmesi için bunlara katlanmamız gerekiyor. Bu savaş hak ile batılın savaşı’ dediğini duydum” ifadeleri gerekçeli kararda yer aldı.

ASKERLERİ KALKAN YAPTILAR