Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: S-400’ler konusunda ABD heyeti gelecek

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, gazetelerin Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Demir, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen ABD’li teknik heyetin yaklaşık değeri 3.5 milyar dolar olan hava savunma sistemi Patriot’larla ilgili teklif verdiğini ve bunun incelendiğini anlattı. Demir, Rusya’dan alınacak S-400 füzeleriyle ilgili olarak, “Bizim S400’ü tercih etmemiz, ihtiyaçlarımızın tamamen karşılandığı anlamına gelmiyor” dedi. Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bütün ülkelerle işbirliği yapabileceğini hatırlatan Demir, “S-400, bu ihtiyacımızı tamamen karşılamadığı için de ilave sistem ihtiyacımızı karşılamak üzere de görüşebileceğimizi söylemiştik. Bu söylemlerimiz içerisinde çeşitli görüşmeler oldu, ‘gel-git’ler oldu ve nihayet önümüze bir teklif geldi. Bu teklifi şu anda konuşuyoruz ve değerlendiriyoruz”diye konuştu.

SONBAHARDA GELECEK

Türkiye’nin Patriot ve S-400’leri iki ayrı konu olarak düşündüğüne vurgu yapan Demir, ABD’den alınacak F35 savaş uçaklarının ise Sonbaharda Türkiye’de olacağını söyledi. İsmail Demir, Rusya’dan alınacak S-400’lerin ABD’den alınacak F35 savaş uçakları karşısında sıkıntı yaratıp yaratmayacağına ilişkin soruya ise özetle şu yanıtı verdi: “Bu sistem, kendi başına tamamen kendi radarı, kendi tespit sistemleri, takip sistemleriyle çalışacak ve diğer sistemlere entegre olmayacak bir yapı düşünüyoruz. Sürekli olarak S-400 ile F35’in aynı ortamda bulunmasının teknik açıdan getireceği zararlar ve F35’in radar görünmezliği vesaire bazı sıkıntılar ve oluşabilecek risklerden bahsediliyor. Biz muhataplarımıza sürekli olarak şunu dedik: Teknik olarak bizim aldığımız bazı tedbirler var. Ama şimdiye kadar 1 senedir bu konu dillendirildiği halde hiçbir teknik ekip gelip de bizimle ‘riskler şunlardır, bizim baktığımız açıdan risk görüyoruz, teknik açıdan tedbir alalım’ diye tartışma veya ekip görmedik ve duymadık.”

DOST DÜŞMAN TANIMI

Başkan Demir, Ruslar’dan S400’lerin alımı sürecinde Türkiye’nin şartlarını da anlattı. Demir, “Ruslar’la ilk konuşma aşamamızda bizim zaten proje olarak olmazsa olmaz şartımız bu sistemin dost-düşman tanıma unsurlarının, yazılımlarının yerli olması konusundaydı” dedi. Yerli hava savunma sistemlerinin devreye gireceği zamana ilişkin Demir, “Hava savunma sistemi katmanlarla oluşuyor. Biz HİSAR-A için 2021’i HİSAR-O için 2022’yi öngörüyoruz” dedi.

MUHARİP UÇAĞIMIZI 2023’TE GÖRECEĞİZ