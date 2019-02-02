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'Savunma sanayi beka meselesidir'

Yerli ve milli silahların önemine değinen Bakan Akar “Bu bir lüks, ‘olmasa da olur’ şeklindeki bir konu değildir. Egemenliğimiz, bağımsızlığımız, güvenliğimiz için zorunluluktur” dedi. 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda (MKE) denetleme ve incelemelerde bulundu. Kurum yetkililerinden brifing alan Bakan Akar,  askeri, siyasi ciddi gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini ifade etti. 

TERÖR KORİDORU 

Bakan Akar “Ülkemizin ve milletimizin egemenliği, güvenliği, bağımsızlığı için rahat ve huzur içinde yaşayabilmemiz ve bu konularda kimseye muhtaç olmamamız açısından milli ve yerli savunma sanayi bir tercih değil zorunluluktur” dedi. Akar, Türkiye’nin güneyinde “terörist bir koridora” müsaade etmeyeceklerini, bir oldubittiye asla göz yummayacaklarını belirterek “Bunu bütün dünya alem biliyor” diye konuştu. 

HUDUT EMNİYETİ

Hudutların emniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, başta FETÖ olmak üzere KCK/YPG/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve sınır ötesinde aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini kaydetti. 

MİLLİLİK ORANI YÜZDE 68

Milli ve yerli sanayinin zorunluluğuna vurgu yapan Bakan Akar “Bu bir tercih değildir, lüks değildir, ‘olmasa da olur’ şeklindeki bir konu değildir. Egemenliğimiz,  bağımsızlığımız, ülkemizin, vatanımızın, milletimizin güvenliği için bu bir zorunluluktur” ifadesini kullandı. Gerek Fırat Kalkanı gerekse Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan yerli ve milli silah sistemlerinin sağladığı katkıların önemine işaret eden Akar “Savunma sanayinde millilik oranının yüzde 68 civarına ulaştı” dedi. 

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