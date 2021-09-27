Savunmalarını Bayraktar TB2 ile güçlendirdiler! ''Bu bir başlangıç, gerisi de gelecek''

AA 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:27 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:28

Büyükelçi Fırat, Türkiye'nin fahri konsolosluğunun açılışı için geldiği Polonya'nın güneyindeki kentlerden Wroclaw'da, Büyükelçilik ve Polonya Türk Kültür ve Dayanışma Derneği (TÜRKPOL) tarafından düzenlenen vatandaşlarla buluşma etkinliği öncesinde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Polonya arasında en az 600 yıl önce diplomatik ilişki kurulduğunu hatırlatan Fırat, Polonyalıların Türkiye'ye çok olumlu baktığını, kültürel anlamda birçok ortak yön bulunduğunu söyledi.

Fırat, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın mayısta Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelecek yıl içinde Polonya'yı ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı.

Gelecek hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Polonya'yı ziyaret edeceği bilgisini veren Fırat, parlamento ve askeri heyetlerin ayrı ayrı karşılıklı görüşmeler yaptığını, ilişkilerin hızla ilerlediğini vurguladı. Büyükelçi Fırat, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanları bunu 10 milyar dolara çıkarma hedefi koymuşlardı. Bu sene itibarıyla yaklaşık 8 milyar dolara çıkartıyoruz. Turizme baktığınızda Polonya'daki ilk 3 destinasyondan biri Türkiye. Kovid-19 salgını öncesi 900 bin Polonyalı Türkiye'ye gidiyordu. Şimdi Kovid-19 sonrası beklentimiz ilk önce 500 bine çıkmak, ardından 1 milyonu bulmak ve 3 sene içinde 1,5 milyon Polonyalı turistin Türkiye'ye gitmesi. Polonya'da yaklaşık 38 milyonluk nüfus var. Her sene 1,5 milyonunun Türkiye'ye gitmesi, neredeyse herkesin Türkiye'yi tanıması anlamına geliyor."

- NATO'da müttefik, AB içinde destekçi

Türkiye ve Polonya'nın, NATO'da müttefik olduğunu hatırlatan Fırat, "AB içinde de Polonya bizi destekliyor. Onlar Türkiye'yi içinde bulunduğu coğrafyada destekliyor, biz de onları içinde bulundukları coğrafyada destekliyoruz." diye konuştu.

Cengiz Kamil Fırat, Polonya'nın hem siyasi hem de ekonomik güce sahip olduğunu, ekonomik bakımdan sürekli yükselen bir ülke olduğunu belirtti.

Büyükelçi Fırat, "Ekonomi, turizm, ticaret, askeri sanayi gibi her alanda ilişkiler çok ilerleyecek." ifadesini kullandı.

- Bayraktar'dan sonra gerisi gelecek

İki ülke arasındaki siyasi gündemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ön sırada bulunduğunu dile getiren Fırat, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey gibi Erdoğan'ın başkanlığında iki taraftan hükümet üyelerinin katılacağı toplantılar olacağını kaydetti.

Türkiye'den Bayraktar (TB2) tipi insansız hava aracı satın alan Polonya ile savunma alanında da iş birliğinin sürdüğünü belirten Fırat, "Bir NATO ve AB ülkesi olan Polonya'ya ilk defa çok önemli bir savunma teçhizatı sattık. Bu bir başlangıç. Gerisi de gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

- Türk iş dünyasına çağrı

Polonya'nın Türk iş insanları için de yatırım anlamında cazip bir ülke olduğuna dikkati çeken Fırat, bu günlerde Türkiye'den bir grup iş insanıyla Polonya'da şehir şehir dolaşarak ticari imkanları değerlendirdiklerini dile getirdi.

Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize gelen Türk iş insanlarına şunu söylüyoruz. Polonya'yı sadece 40 milyonluk bir pazar olarak düşünmeyin. 500 milyonluk Avrupa pazarına buradan rahatlıkla girebiliyorsunuz. 'Yanı başında Almanya var' derseniz de Baltıklardan Türkiye'ye kadar 100-120 milyonluk bir pazarda büyük ağabey rolünü oynayan bir ülke var. Burada yatırım yaptığınızda çok daha ucuz iş gücü ve çok iyi teşvikler alabiliyorsunuz. Ulaştırma ve lojistik ağları çok iyi. Dolayısıyla iş insanlarına 'Gelin buraya yatırım yapın' diyoruz."