Sayan, fırçayla sokakları temizledi

Ağrı’da 31 Mart Yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, mahalleleri gezerek vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sayan, Fatih mahallesinin sokaklarını temizleyen işçinin yanına gitti. İşçinin elindeki fırçayı eline alan Başkan Sayan, sokağı temizlemeye başladı. Şaşkınlığa uğrayan işçi, Başkan Sayan’ın elindeki fırçayı almaya çalıştı. Başkan Sayan, temizlik yaparken elindeki fırçayı almaya çalışan işçiyi geri çevirerek temizlemeye devam etti. Daha sonra Başkan Sayan, mahalledeki çocukların yanına giderek yakından ilgilendi.