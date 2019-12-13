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Saygısızlığın yeni tezahürü

Ankara, ABD Senatosu’nda kabul edilen Türkiye’ye yaptırım uygulanması kararına sert tepki göstererek “Karar milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür’’ dedi. 

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Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen yaptırım yasası tasarısının, Türkiye’nin egemen kararlarına saygısızlık olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ‘’Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır (Suriye’nin kuzeyinde) itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayalkırıklığıdır’’ ifadeleri kullanıldı.      

Açıklamada, son dönemde Kongre’nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler için “milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür’’ değerlendirmesine yer verildi.      

AKLISELİME DAVET 

Söz konusu girişimlerin Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmediğine işaret edilen Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi: “Temsilciler Meclisi’nin 29 Ekim’de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato’nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor. ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz.’’      

ABD Senato Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasını ve Suriye’deki adımlarını hedef alan yaptırım tasarısını 4’e karşı 18 “evet” oyu ile kabul etmişti. Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başka yasa tasarısı 29 Ekim’de Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti. Senato Genel Kurulu’nda da kabul edilmesi halinde, Senato ile Temsilciler Meclisi’ndeki yaptırım tasarılarının metinleri tamamen aynı olmadığı için Trump’ın önüne gitmeden önce komisyonda iki tasarının tek bir metin haline getirilmesi gerekiyor.

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