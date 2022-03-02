Sayı endişeye neden oldu! Trzeciak: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanabiliriz

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 11:24 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:27

Trzeciak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ardından Polonya-Ukrayna sınırında yaşananlara ve Polonya'nın bu savaşla ilgili tutumuna yönelik AA muhabirine yazılı açıklamada bulundu.

Saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana binlerce kişinin Polonya'ya gelerek güvenli bir yer aradığına işaret eden Trzeciak, şunları kaydetti:

"Sadece 27 Şubat günü Ukrayna'dan Polonya'ya 100 bin kişi giriş yaptı. Şu ana kadar (2 Mart itibarıyla) 453 bin kişi Polonya'ya sığındı. Bu sayılar sürekli değişiyor. Saldırılara maruz kalmış, dehşete kapılmış insanlar, siviller, kadınlar, çocuklar gençler ve yaşlılar bazen tekerlekli sandalyeler üzerinde sürekli olarak gelerek Polonya'da güvenli bir yer arıyor. Gelenleri kabul ediyoruz ve gerekli yardımı yapıyoruz."

Trzeciak, 1 Mart'ta ise Ukrayna'dan Polonya'ya 98 bin kişinin giriş yaptığını aktardı.

Polonya'nın sadece kadın ve çocukları kabul ettiğine ve farklı ülke vatandaşlarına ayrımcılık yaptığına ilişkin haberleri de yalanlayan Trzeciak, "Bu haber bir dezenformasyon örneği. Polonya, milliyetine, ırkına ve dinine bakmadan Ukrayna'dan ayrılmak isteyen herkese yardım ediyor." ifadesini kullandı.

Sınırı geçerek Polonya'ya gelenlere yiyecek yardımından tıbbi desteğe kadar her türlü yardımın yapıldığını belirten Trzeciak, insani yardım kuruluşları gibi sivil toplum kuruluşlarının ve Polonya halkının da sınırı geçenlere çeşitli destekler sağladığını kaydetti.

- "UKRAYNA'DAN AYRILMAK İSTEYEN HERKESE SINIRLARIMIZ AÇIKTIR"



Trzeciak, Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski'nin "Polonya, Ukrayna'dan gelen herkese güvenli liman olacaktır. Ukrayna'da her şey normalleşene kadar, Polonya'da sığınacak yer arayan her Ukraynalı sığınacak yer bulacak." sözünü hatırlatarak sığınmacı konusunda bir sayı sınırı koymadıklarını vurguladı.

Polonya'nın, göçmen akını için haftalar önce hazırlandığını belirten Trzeciak, "Coğrafi olarak da Polonya, büyük sayıda göçmenin ilk geleceği ülkeydi. Polonya hiçbir ayrım gözetmiyor. Tahliye edilecek herkese gerekli desteği sağlayacağız. Kim olursa olsun Ukrayna'dan ayrılmak isteyen herkese sınırlarımız açıktır." ifadelerini kullandı.

Trzeciak, farklı ülkelerin vatandaşlarının da Polonya üzerinden Ukrayna'yı terk edebileceğini ve bu noktada hepsinin gerekli yardımı alabileceğini kaydetti.

- "POLONYA, TÜRKİYE'NİN MÜLTECİLERLE İLGİLİ KONULARDA TECRÜBELERİNDEN FAYDALANABİLİR"



Ukrayna'ya yönelik Rusya saldırılarını kınadıklarını hatırlatan Trzeciak, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin saldırıları "İşgal" olarak nitelendirdiğini vurguladı.

Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı, birlik içinde en doğru şekilde karşılık vermesi gerektiğine işaret eden Trzeciak, insani yardım konusunda da iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye ve Polonya'nın iki NATO ülkesi olarak benzer güvenlik endişelerine sahip olduğunu kaydeden Trzeciak, "Polonya, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için de güvenli bir yer." ifadesine yer verdi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Ukrayna için bir yardım çalışması düzenlendiğini aktaran Trzeciak, "Bizim çalışmamız okyanus içinde bir damla gibi ancak personelimiz çok büyük olmasa da bir katkıda bulunmak istedi." ifadesini kullandı.

Trzeciak, Polonya'nın Türkiye'nin mültecilerle ilgili tecrübelerinden faydalanabileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Polonya, Türkiye'nin mültecilerle ilgili konularda tecrübelerinden faydalanabilir. Rusya'nın saldırılarının ardından 453 bin kişi Polonya sınırını geçti ve bu kadar büyük sayıda insan güvenli bir yer arıyor. Bu sayı daha da yükselecek. Bu durum, çok da uzun olmayan bir zaman önce Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılarla ilgili karşı karşıya kaldığı duruma benziyor."

- 746 TÜRK VATANDAŞI UKRAYNA'DAN POLONYA'YA GEÇTİ



Trzeciak'ın açıklamalarının yanı sıra Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği de Ukrayna'yı Polonya üzerinden terk eden Türk vatandaşlarının sayısını AA'yla paylaştı.

Büyükelçiliğin açıkladığı sayılara göre, Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat ile 1 Mart arasında 746 Türk vatandaşı, Polonya sınırını geçerek Ukrayna'dan ayrıldı.