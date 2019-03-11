Seçim anketi 2019 son dakika gelişmesi! Yerel seçim anketlerinde hangi parti önce?

Seçim anketi 2019 sonuçlarıyla ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala oy kullanacak milyonlarca vatandaş konuyu hem televizyonlarda hem de sosyal medyadan yakından takip ediyor. Tüm Türkiye’yi ilgilendiren bu önemli 31 Mart seçimleriyle ilgili son dakika açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’tan geldi. Yapılan anket sonuçlarını değerlendiren Numan Kurtulmuş, “"Sahadaki anket AK Parti için çok güzel şeyler gösteriyor. Sayın Özhaseki inşallah Ankara'da seçimi çok rahat bir şekilde kazanacaktır. Anketlerdeki artış bunu gösteriyor." ifadesini kullandı. Ekonominin sandığa etkisi nedir? İşte 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili gelişmeler

NUMAN KURTULMUŞ’TAN ANKET AÇIKLAMASI: KARARSIZLAR BİRAZ FAZLAYDI AMA...

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş katıldığı televizyon programında sahadaki anket çalışmalarına yönelik önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, “Başlangıçta kararsız seçmen kitlesi biraz fazlaydı. Yılbaşından sonra gelişen süreçte kararsız kitle süratle eriyor. Onlar da AK Parti etrafında buluşuyor, bunu görüyoruz. Sahadaki anket AK Parti için çok güzel şeyler gösteriyor. Sayın Özhaseki inşallah Ankara'da seçimi çok rahat bir şekilde kazanacaktır. Anketlerdeki artış bunu gösteriyor.” İfadelerini kullandı.

EKONOMİNİN SANDIĞA ETKİSİ NEDİR?

Siyasi gündemin en önemli maddelerinden biridiri ekonomi. Zor bir dönemden geçiyoruz ancak geçmiş dönemlerde de AK Parti daha da zor dönemlerden geçti. Milletimiz de bu süreçten çıkarsa AK Parti çıkar diyor. Vatandaşımız şunu görüyor, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarından kaynaklanmıyor bu sorunlar. Manipülatif ataklar var. Kurban bayramı öncesindeki hafta Dolar 8 lira üzerine çıkmıştı. Hemen tedbirler alındı, Türkiye muktedir bir büyüme içerisinde olacak.

ANKARA SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

Ada Araştırma Şirketi'nin 11 Mart'ta sonuçlanan ve 20 bin denekle yapılan anketine göre Mehmet Özhaseki yüzde 43.7, Mansur Yavaş yüzde 42.5, diğer yüzde 2.6, kararsız yüzde 11.2 oy alıyor.

ÖZHASEKİ 49.2 İLE ÖNDE

Kararsız oyların dağılmasının ardından Mehmet Özhaseki yüzde 49.2 Mansur Yavaş yüzde 47.9 oranına ulaşıyor.

Anket şirketi yetkilileri kararsızların oranının azalmasıyla Özhaseki'nin oylarının daha da artacağı ve farkın açılacağı yönünde görüş bildiriyor.

İŞTE ANKET SONUÇLARI

Sabah’ın haberine göre, ORC Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul, Adana, İzmir, Eskişehir ve Antalya illerini kapsayan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINDA BİNALİ YILDIRIM İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Seçimde sonucu en çok merak edilen kentlerin başında hiç kuşkusuz ki İstanbul geliyor. Yapılan araştırmaya göre; Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da, aradaki fark 4 puanın üzerinde. Ankete katılanların yüzde 50,9'u tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanırken, Ekrem İmamoğlu'nu tercih edenlerin sayısı yüzde 46,6 olarak belirlendi.

ESKİŞEHİR'DE CUMHUR İTTİFAKINDAN BÜYÜK ATAK

Eskişehir'de yapılan araştırmaya katılanların yüzde 49,6'lık kesimi "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna Yılmaz Büyükerşen yanıtını verirken, AK Parti'nin Adayı Burhan Sakallı'yı tercih edeceklerin oranı yüzde 48,5 oldu. Son durum Cumhur İttifakı'nın Eskişehir'de büyük bir atak yaptığını gösterdi.

ANTALYA ANKET SONUÇLARINDA TÜREL ÖNDE

Bir dönem CHP'nin kalesi olarak gösterilen, ancak 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Antalya'da yine Menderes Türel seçim yarışını önde götürüyor. Antalya son seçim anketine göre Menderes Türel yüzde 48.9 ile önde.

İZMİR'DE HDP DESTEKÇİSİ SOYER ÖNDE!

Aday belirleme sürecinde en çok tartışılan illerin başında gelen İzmir'de CHP'nin Adayı Tunç Soyer'in, önde olduğu görülüyor.

ADANA SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

2014 yerel seçimlerinde MHP'nin yüzde 33'lük oy oranıyla ipi göğüslediği Adana'da MHP Adayı Hüseyin Sözlü yarışı farklı önde götürüyor.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

5 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimler, 31 Mart 2019 tarihinde yurt genelinde tamamlanacak. İl ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra muhtarlar ve belediye meclis üyeleri de belli olmuş olacak