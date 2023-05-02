Seçim aracındaki silüet üzerinden lince kalkıştılar! Fatih Erbakan gerçeği ortaya koydu

Erbakan ve beraberindeki heyet, Teknopark Ankara'yı ziyaret ederek Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin'den bilgi aldı.

Ziyareti sırasında AA muhabirinin sorularını da yanıtlayan Erbakan, partisinin, Düzce'deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı yerine bir silüet kullanılmasına ilişkin, bu durumun milletvekili adayı Seçkin'in tercihi ve reklam şirketinin hatası üzerine ortaya çıktığını anlattı.

Erbakan, "Milletvekili adayı olan hanımefendinin kendi talebiyle kendi isteğiyle yapılmış. Yani bizim oradaki teşkilatımız, il başkanımız veya diğer erkek adaylarımız 'Bu hanımefendinin resmi olmasın' diye bir talepte bulunmuyor. Hanımefendi kendisi 'Benim resmim olmasın' diye talepte bulunuyor. Orada da kendisinin bu kişisel talebine, tercihine, hassasiyetine saygı gösterilmiş." diye konuştu.

Parti bünyesinde, 60'tan fazla kadın aday olduğunu vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti:

"Düzce dışında hepsinin fotoğrafları, afişlerde, pankartlarda, seçim araçlarında var. Bizim parti olarak 'hanımların resmini basmayalım' diye bir iddiamız ve talebimiz yok. Zaten seçildiği zaman Mecliste görev yapacak. Meclis kürsüsüne çıkıp konuşacak, yani gayet doğal bir şey, fotoğrafın olmaması gibi bir talebimizin olması söz konusu değil. Tabii maksatlı olarak maalesef belli çevreler tarafından Cumhur İttifakı'nın yıpratılması, Yeniden Refah Partisinin yıpratılmasına ilişkin bir operasyon. Dediğimiz gibi 'Bizim böyle bir uygulamamız, politikamız veya talebimiz kesinlikle yok.' Diğer bütün kadın adaylarının fotoğrafları her yerde var."

- "BU KARMAŞADAN, BU BELİRSİZLİKTEN VATANDAŞIMIZ KAÇINIYOR"



Erbakan, seçim sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Milletimizin inanç özgürlüğü alanındaki kazanımları noktasında hassasiyeti var. Karşımızdaki Millet İttifakı tarafının kazanması halinde bu noktada sıkıntı yaşayacağını insanlar düşünüyorlar ve çok da haksız sayılmazlar. Çünkü Millet İttifakı'nın bazı söylemleri, açıklamaları bunu maalesef ortaya koyuyor. Türkiye'nin tekrardan 28 Şubat sürecine dönmesi tehlikesi ile ilgili olarak vatandaş hassasiyet içerisinde. Tabii bunun yanında Millet İttifakı'nı destekleyen unsurlar, milletin üzerinde çok etkili oluyor, yani üzülerek ifade ediyorum. PKK'nın yöneticilerinden tutun FETÖ yöneticilerine kadar açıktan bir destek halindeler. Ve bu da tabii seçmen üzerinde etkili."

Millet İttifakı'nı eleştiren Erbakan, şu görüşleri dile getirdi:



"Yedi cumhurbaşkanı yardımcısı ve bir cumhurbaşkanı ile Türkiye'yi yöneteceklerini söylüyorlar. Sekiz başlı bir sistem ve bu sekiz kişinin de oy birliği olması lazım, oy çokluğu da yetmiyor. Diyorlar ki 'Başkan yardımcılarının hepsinin görüşü alınacak, hepsi onaylayacak, sonra adım atılacak.' Bu tabii bir kaosa, karmaşaya, anlaşmazlığa ve sonunda da devletin en üst kademesinde olduğu için Türkiye'yi ekonomik krize ve sıkıntıya düşürebilecek bir durum. Bu karmaşadan, bu belirsizlikten vatandaşımız kaçınıyor."

Erbakan, seçim yaklaştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ve partilerine gösterilen desteğin arttığını ifade etti.