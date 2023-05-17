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Politika

Seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde kaos! İmamoğlu ve Yavaş kavgaya tutuşmuş

14 Mayıs gecesi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçimi kazanacaklarından çok emin olduklarını söyleyen Gazeteci Mahmut Övür, 2 belediye başkanının seçim sonrası kimin daha etkin olacağı üzerine kavga ettiğini söyledi. 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nde çok hararetli anların yaşandığının altını çizen Övür, İmamoğlu ve Yavaş'ın adeta CHP Genel Merkezi'ne el koyduğunu, bu ikilinin 10,11 ve 12'nci katlara el koyarak 'darbe' yaptığını belirtti.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:54 - Güncelleme:
Seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde kaos! İmamoğlu ve Yavaş kavgaya tutuşmuş
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14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyonun paydaşları büyük bir mağlubiyet aldı.

Seçim öncesi kendi destekçileri olan anket şirketlerinin verdiği gazla seçimi ilk turda kazanacaklarını sanan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki çoğunluğu alması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49.50 oranında oy alması sonrası şaşkına döndü.

Gazeteci Mahmut Övür, bugünkü yazısında seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlattı. O gece belli aralıklarla kameraların karşısına geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'komedi ikilisi' gibi olduğunu belirten Övür, iki belediye başkanının siyaseten rezil olduğunu söyledi.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE DARBE YAPTILAR

14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nde çok hararetli anların yaşandığının altını çizen Övür, İmamoğlu ve Yavaş'ın adeta CHP Genel Merkezi'ne el koyduğunu, bu ikilinin 10,11 ve 12'nci katlara el koyarak 'darbe' yaptığını belirtti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın o gece sadece bir kez açıklama yapmasını da 2 belediye başkanının darbesine bağlı olduğunu ifade eden Övür, "Bu yüzden gece boyu ne genel başkan yardımcıları ne de parti sözcüsü görüldü. Örgütten sorumlu Oğuz Kaan Salıcı bile ortalarda yoktu. Onlar dışında sadece CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke vardı." dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ KAVGAYA TUTUŞTU

2 belediye başkanının seçimin kazanılacağından emin olduğunu söyleyen Övür, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçim kazanıldıktan sonra kim daha etkin lacak kavgasına bile tutuştuğunu söyledi. Övür, CHP'deki durumun vehametini şu sözlerle aktardı; İki "darbeci" başkan, geceyi yönetirken, geleceği de ihmal etmemişler. Seçim kazanıldığında kim daha etkin olacak kavgası daha o gece başlamış. Hatta ekrana çıkarken kimin önce konuşacağı meselesi bile tartışma konusu olmuş.

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