Seçim pusulaları matbaaya gitti

Seçim takvimine göre 3 Mart itibarıyla aday listeleri kesinleştiği için pusulalar da bastırılmak üzere matbaaya gönderildi. Büyükşehir, il, ilçe ve beldeler için standart olarak üç çeşit pusula olacak. Ancak pusulaların içerikleri, o bölgedeki seçime katılan partiler ve adaylara göre neredeyse her beldeye göre farklı farklı olacak. 81 ilde toplam bin 389 belediye için ayrı içerikli pusula olacak. Öte yandan aday istifa eder, çekilir veya hayatını kaybederse, o adayın yeri boş kalacak.